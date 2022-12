C'est la Féérie de Noël à Saint-Éphrem

La municipalité de Saint-Éphrem organise la Féérie de Noël ce soir, entre 19 h et 21 h, à l'intersection de la route 108 et de la route 271.

La programmation prévue stipule qu'il y aura la fête au village en compagnie de La Belle Gang, et ce, dans un décor de Noël réalisé, pour la 9e année consécutive, par Bruno-Pier Roy et son équipe. Chocolat chaud et biscuits seront servis au cours de la soirée.