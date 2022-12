Spectacle de Noël des Rossignols

La chanteuse Maelydée dévoilera son tout premier EP (extended play), intitulé Sortie, le 20 janvier prochain et il est composé de cinq titres. Avec l'aide de son complice Frederick Leblanc aux arrangements et à la guitare, l'artiste originaire de Saint-Georges a réalisé ce projet elle-même et l'a enregistré dans son home studio à Montréal. ...