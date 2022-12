La pastelliste Guylaine Jacques sélectionnée à l'international

La pastelliste de Saint-Frédéric, Guylaine Jacques a été choisie pour présenter deux tableaux à une exposition internationale en ligne.

Un total de 149 œuvres provenant de 19 pays sont présentées à la première édition de « Pixel Pastel », organisée par la société de Pastel de l’Est du Canada (PSEC).

Un total de 400 tableaux avaient été transmis et l’une des toiles de Mme Jacques a reçu un prix par le jury composé de trois maîtres pastellistes internationaux : Aline Ordman, Jacob Aguiar et Siddick Nuckcheddy.

Vous pouvez visiter cette exposition au https://pastelsec.com/exposition-pixel-pastel-2022/ jusqu’au 15 mars 2023.

Guylaine Jacques habite dans la Beauce (Québec). Passionnée d’art et de pastel en particulier, elle est membre signataire de la Société de pastel de l’Est du Canada (PSEC), membre premier pastellistes de la Société de Pastel du Canada (PPC) et de l’Atelier 4-arts.

Elle détient un certificat en Arts avec UQTR. En plus d’une cinquantaine d’expositions collectives, elle a réalisé une vingtaine de solos. Elle travaille pour son prochain solo qui prendra place au Musée Marius-Barbeau en octobre 2023.

Plusieurs de ses œuvres inspirées de la nature se retrouvent dans des collections privées ou institutionnelles telles la collection Loto Québec, Collection Art en Beauce et autres collections privées et corporatives du Québec, Ontario et des États-Unis. Le paysage et le portrait l’inspirent, mais le thème des racines-arbres est sans contredit son préféré. Elle a collaboré avec d’autres artistes beauceronnes aux Carnets de la Beauce.