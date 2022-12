Galerie 2: vos plus belles décorations de Noël

La neige a fini par s'installer en Beauce, de quoi rendre encore plus magique les décorations Noël. Cette semaine, l’équipe d’EnBeauce.com a envie de voir votre créativité et de partager vos images afin de mettre de la joie et de la magie dans le cœur de ses lecteurs. Les photographes du jour sont : Monique Morin, Charlotte Beaudoin, Eloi ...