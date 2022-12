La semaine à l'écran: «Bye bye 2022» et autres revues de l'année

Voici la chronique télévision de La Presse Canadienne pour la semaine du 24 au 30 décembre 2022:

L'éternel «Bye bye» et les autres émissions classiques du 31 décembre rythmeront de nouveau la dernière soirée de 2022 pour de nombreux Québécois... ou feront l'objet pour d'autres d'un rattrapage une fois remis de festivités en famille ou entre amis.

Le tout commence en musique avec France Beaudoin. Le secret demeure jusqu’au coup d’envoi de l'émission «En direct du Jour de l’An» puisque, encore cette année, les personnalités invitées seront «kidnappées».

Philippe Laguë et ses acolytes prennent le relais avec «À l'année prochaine», la version télévisée de la populaire émission humoristique radiophonique.

Bien sûr, Jean-René Dufort et ses complices MC Gilles et Chantal Lamarre suivent et posent dans «Infoman 2022» leur regard sur les grands moments de 2022: la guerre en Ukraine, la visite du pape au Canada, les élections provinciales québécoises, les tribulations de la monarchie britannique, l'inflation, etc.

François Bellefeuille, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Patrick Huard, Sarah-Jeanne Labrosse et Guylaine Tremblay formeront le noyau d’interprètes du «Bye bye 2022», tandis que des personnalités ayant marqué l'année viendront enrichir la distribution. Simon Olivier Fecteau mène de nouveau la barque de la revue de l'année, avec les autres auteurs et autrices Suzie Bouchard, Julie Beausoleil, Maxime Caron, Philippe Gendron et Julien Tapp.

ICI Télé - «En direct du Jour de l’An» - Samedi 31 décembre à 19h00 et dimanche 1er janvier à 18h30

«À l’année prochaine» - Samedi 31 décembre à 20h30 et lundi 2 janvier à 20h00

«Infoman 2022» - Samedi 31 décembre à 22h00 et dimanche 1er janvier à 20h00

«Bye Bye 2022» - Samedi 31 décembre à 23h00 et dimanche 1er janvier à 21h00

«Les coulisses du Bye Bye 2022» - Dimanche 1er janvier à 00h30 et lundi 2 janvier à 19h00

---

Des revues présentées par Isabelle Racicot et André Robitaille

Autre revue de l'année implantée plus récemment, «Les dix de 2022» propose un portrait de dix personnalités marquantes par l'entremise de reportages et d'entrevues.

Pour une troisième année consécutive, Isabelle Racicot invite les téléspectateurs à mieux connaître dix personnalités, certaines bien connues, d’autres un peu moins, qui ont fait la manchette en 2022.

Parmi les personnalités figurant au palmarès, on compte la chanteuse Jeanick Fournier, pour sa persévérance et son talent, qui a commencé l’année dans l’anonymat et l’a terminée en étant connue à travers le Canada à la suite de sa victoire à l’émission «Canada’s Got Talent». Il y a également le cycliste Hugo Houle, qui a gagné une étape du prestigieux Tour de France, et dédié sa victoire à son frère décédé à l’âge de 19 ans.

Par ailleurs, André Robitaille animera la septième édition annuelle de «La revue culturelle», pour faire revivre les grands moments des douze derniers mois dans divers domaines et donner un coup de chapeau aux créateurs.

Il sera notamment question du risque dans la création artistique avec Rébecca Déraspe, Catherine Gaudet et François Pérusse et de l'impact d'un prix dans la vie d'un artiste avec Angèle Dubeau, Alain Farah et Hélène Florent.

«La revue culturelle» célébrera les 80 ans d’Édith Butler et Michel Tremblay et visitera le nouveau parcours Onhwa' Lumina, créé par Moment Factory à Wendake, en compagnie de l'artiste huron-wendat Steeve Wadohandik Gros-Louis.

ICI Télé - «Les dix de 2022» - Mardi 3­ janvier à 19h00

«La revue culturelle 2022» - Vendredi 6 janvier à 21h00

---

La «crise du verglas», il y a 25 ans

La «crise du verglas» a 25 ans, et le documentaire «35 jours de noirceur» offre une nouvelle incursion dans cet événement historique au Québec.

Le documentaire revient sur cette tempête de verglas qui s’est étirée pendant trente-cinq longues journées, privant d’électricité des milliers de Québécois.

On y retrouve certaines figures qui ont été à l'avant-scène du combat contre les éléments, des gens particulièrement touchés et des observateurs qui reviennent sur cet épisode hivernal exceptionnel.

TVA - Mercredi 4 janvier à 19h30

Jean Philippe Angers, La Presse Canadienne