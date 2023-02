Trouvez un billet d'or et remportez un cadeau offert par Fabien Cloutier

En participant au Grand concours Gagnez à visiter votre biblio!, qui se tiendra du 12 au 25 février inclusivement, vous pourriez remporter un cadeau offert par Fabien Cloutier.

On vous explique. Pour remercier les Québécoises et les Québécois de fréquenter leurs bibliothèques publiques ou pour les inciter à y faire un tour, l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) les invite à partir à la recherche de billets d’or et à s’inscrire en ligne au grandconcoursbiblio.ca. L'objectif est notamment de leur rappeler que les bibliothèques sont des lieux vivants à (re)découvrir.

Au Centre culturel Marie-Fitzbach, à Saint-Georges, un nouveau billet d’or sera caché chaque jour à la bibliothèque municipale, et ce, pour toute la durée du concours.

Dix-sept grands prix régionaux offerts par des personnalités québécoises et 200 prix instantanés sont en jeu. En plus de cela, des iPad et des cartes-cadeaux sont à gagner en remplissant le formulaire en ligne.

Pour la bibliothèque municipale de Saint-Georges, les gens de Chaudière-Appalaches courent la chance de gagner un cadeau offert par Fabien Cloutier. C’est un prix bien spécial développé par l’artiste en personne pour faire rayonner la culture québécoise. Ceci permettra également à l’heureuse gagnante ou à l’heureux gagnant de passer un moment hors du commun.

« Comme c’est le cas pour beaucoup d’institutions culturelles, la pandémie a eu des impacts importants sur la fréquentation des bibliothèques publiques. C’est désormais le temps de renouer avec celles-ci et de retourner les visiter ! », a souligné Eve Lagacé, directrice générale de l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ). « Les bibliothèques publiques sont présentes et bien ancrées dans leurs communautés, en offrant aux citoyennes et aux citoyens des services gratuits et adaptés à leurs besoins. Le Grand concours encourage les usagères et les usagers à retrouver ces lieux si riches que sont les bibliothèques de proximité ! »

L’Association des bibliothèques publiques du Québec organise cet événement avec ses partenaires que sont BIBLIOPRESTO, Bibliothèque et Archives nationales du Québec et le Réseau BIBLIO du Québec