La Chapelle Fraser de Beauceville deviendra une salle de spectacle

Les nouveaux propriétaires de la Chapelle Fraser de Beauceville ont présenté hier soir, en conférence de presse, la nouvelle vocation de ces lieux, celle de devenir une salle de spectacle.

En effet, Véronique Labbé et Francis Gilbert, deux entrepreneurs formant un couple dans la vie, ont donc commencé par présenter l’image de marque, qui se veut colorée et contemporaine, pour ensuite poursuivre sur les raisons qui les ont poussés à faire l’achat de la Chapelle Fraser.

« Ce projet en est un qui allie toutes nos passions, c’est-à-dire l’entrepreneuriat, la création, l’amour de la musique, les repas savoureux et l’envie de s’amuser », a affirmé Véronique Labbé.

Ainsi, la Chapelle devient l’hôte de spectacles mensuels sous trois formules, soit les soupers-spectacles, les cabarets d’humour et les concerts de musique. Il sera aussi possible de louer la salle pour tous types de rassemblements, il y aura de la danse tous les dimanches et d’autres événements ponctuels. L'ouverture est prévue pour le mois d'avril.

De nombreux travaux de rénovation doivent être effectués. D’ailleurs, d’abord estimées à 50 000 $, les rénovations seront majeures et devraient totaliser une somme plus près des 400 000 $. « Tant qu’à être dans les travaux, nous avons décidé d’y mettre le paquet et d’améliorer plusieurs aspects pour offrir à notre clientèle et aux artistes qui se produiront sur scène une expérience grandiose », d’ajouter Francis Gilbert, réalisant les travaux lui-même par le biais de son entreprise Entretien en bâtiment FG. Nommons parmi les étapes du chantier l’ajout d’une zone VIP, d’un bar, de toilettes mixtes, de loges pour les artistes, d’un agrandissement de scène et de systèmes de son et d’éclairage.

Programmation

Lors de la conférence de presse, il a également été annoncé que la chanteuse country Guylaine Tanguay, l’humoriste Jean-Claude Gélinas et le groupe de musique Lendemain de veille se présenteront en ces lieux. Il y aura également une soirée d’ouverture officielle avant le lancement de la programmation 2023-2024 le 6 avril prochain qui sera ouverte à toute la population de la région.

Tous les détails sont disponibles sur le site internet de la Chapelle Fraser, ainsi que sur la page Facebook.