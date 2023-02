Appel de projets pour soutenir l’innovation culturelle touristique en Beauce-Sartigan

La MRC de Beauce-Sartigan lance un tout nouvel appel de projets pour soutenir l’innovation et le développement culturel touristique afin d’atteindre les objectifs fixés dans sa Politique culturelle.

Dans le cadre de l’Entente de développement culturel intervenue entre la MRC et le gouvernement du Québec, un budget est réservé pour positionner la culture comme un moteur de développement touristique, économique et social. Le Conseil économique de Beauce est également partenaire pour ce projet, en contribuant financièrement à l’Entente de développement culturel et en offrant ses services d’accompagnement aux promoteurs souhaitant établir des prévisions financières.

Ainsi, les objectifs sont de:

- doter la région d’un nouveau produit d’appel culturel touristique qui prend la forme d’une nouvelle installation physique;

- permettre la mise en valeur de la culture et patrimoine, notamment par de l’animation;

- faire rayonner la culture sur l’ensemble du territoire par un plus grand achalandage;

- susciter la réalisation de projets qui perdurent dans le temps et qui sont accessibles à une échelle supralocale.

Les organisations admissibles sont les organismes à but non lucratif légalement constitués et les coopératives non financières, ainsi que les municipalités et organismes municipaux.

L’enveloppe financière disponible est de 15 000 $, et ce, pour 2023 uniquement. L’objectif est de soutenir un projet innovant qui contribuera à la vitalité du milieu et valorisera des éléments culturels et patrimoniaux du territoire.

Pour être admissibles au soutien financier, les projets doivent :

- correspondre aux objectifs de l’appel de projets;

- comprendre une contribution du promoteur d’au moins 20% en argent;

- être réalisés sur le territoire de la MRC de Beauce-Sartigan avant le 31 décembre 2023.

Les organisations admissibles ont jusqu’au dimanche 30 avril 2023 pour soumettre leurs propositions.

Les modalités de cet appel ainsi que le formulaire de demande sont disponibles sur le site Web de Culture Beauce.