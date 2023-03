Toute une programmation pour le 32e Festival Beauceron de l'Érable

Le Festival Beauceron de l’Érable revient pour une 32e année, du 12 au 14 mai, avec à sa tête d’affiche les artistes 2Frères, Sara Dufour et Yves Lambert. Bien entendu, plusieurs activités entoureront le volet festif.

C’est en conférence de presse à Saint-Victor que la programmation a été dévoilée. D’ailleurs, avec ce que les organisateurs ont présenté, ils sont persuadés qu’ils arriveront à dépasser l’achalandage de 14 000 entrées de l’an dernier.

Le vice-président exécutif, Martin Bernard des Industries Bernard & Fils Ltée a dit quelques mots concernant l’évènement : « L’an passé ça été un succès. On était très content cette année de pouvoir renouveler notre association avec le festival. On avait de très bons mots pour l’équipe de l’an passé. Beaucoup de personnes se sont joint cette année à l’édition 2023. On s’attend à un festival au moins aussi bon que l’an passé. On invite tous les acériculteurs à se joindre en grand nombre au festival à venir participer pour faire rayonner l’érable dans notre belle région ».

Encore une fois, grâce à de nombreux partenaires, les participants pourront profiter de toutes les activités gratuitement.

Volet festif

Lançant la saison des festivals, l’évènement se déroulera à l’Espace Carpe Diem à Saint-Georges.

C’est la chanteuse beauceronne, Sara Dufour qui prendra la scène d’assaut avec sa musique country/folk aux accents bluegrass le vendredi.

Le duo des 2Frères fera chanter les festivaliers le samedi. En nouveauté, il sera possible d’acheter des billets pour se retrouver en avant-scène.

Puis, la musique traditionnelle sera à l’honneur grâce à la prestation d’Yves Lambert. Il présentera un répertoire rempli de chansons et de reels ponctués de ses innombrables histoires le dimanche.

Swigneux avec Tomy Poulin sera également au programme.

Volet gourmand

Le festival est surtout une raison pour se sucrer le bec et découvrir le produit régional, l’érable.

C’est ainsi que dans la Zone gourmande IGA, on retrouvera une vingtaine de marchands et camions de rues. On n’oublie pas la tire d’érable qui sera en vente à coût très modique.

Place des sucriers

En nouveauté, les visiteurs pourront profiter de la Place des Sucriers Lapierre pour vivre une multitude d’expériences en lien avec le monde acéricole.

On y retrouvera des expositions et des ateliers de vulgarisation destinés aux néophytes curieux de s’initier au domaine, des formations y seront aussi offertes pour les acériculteurs plus aguerris, en collaboration avec l’UPA. Une grande conférence du réputé biologiste et acériculteur Stéphane Guay sera présentée.

Des acériculteurs de partout de la province seront présents pour participer à la compétition annuelle de La Grande Sève qui déterminera les meilleurs sirops d’érable en collaboration entre le Festival et la Fondation de la Commanderie de l’Érable.

L’an dernier, 137 sirops de 83 érablières du Québec avaient été soumis à ce prestigieux concours.

Cet espace sera le théâtre d’une foule de compétitions ludiques ouvertes à tous comme des concours d’habiletés à thématique acéricole, sans oublier la deuxième édition du marathon du plus grand mangeur de produits de l’érable.

Volet familial

Les organisateurs n’ont pas oublié les tout petits avec les jeux gonflables, mini ferme et animations de toutes sortes avec clowns et mascottes.

La fébrilité à son comble !

La présidente du conseil d’administration du Festival, Amélie Saint-Hilaire a tenu à souligner la participation d’une quarantaine de partenaires financiers.

« Ce que l’on est encore fier c’est que l’on offre encore un festival gratuit. On est content d’utiliser encore la belle scène qu’on a à l’Espace Carpe Diem de la ville de Saint-Georges », explique-t-elle.

La population est invitée à suivre les réseaux sociaux du Festival et visiter le festivalbeaucerondelerable.com.

Il est toujours possible de postuler pour être bénévole également.