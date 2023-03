C'est la fête des Irlandais!

Aujourd’hui, nous fêtons le saint patron des Irlandais, soit Saint-Patrick, jour de la fête des Irlandais. Cette fête est très populaire au Canada et en particulier au Québec, où une partie de la population a des origines irlandaises.

Notre pays a servi de terre d’accueil aux Irlandais pendant de nombreuses années en fuyant la famine et la guerre.

De 1816 à 1860, on estime que sur les 1 million d’immigrants, 60 % étaient Irlandais. Et c’est par les ports de Québec et de Montréal qu’ils sont arrivés.

De nos jours, 15 % de la population canadienne est d’origine du pays du trèfle.

Origine de cette fête

Célébrée partout dans le monde où vivent des Irlandais, elle était au départ une fête chrétienne. Saint Patrick est avant tout le saint patron de l’Irlande. Au 5e siècle, ce missionnaire est venu partager le christianisme dans ce pays. La légende indique qu’il aurait pris un trèfle pour expliquer la Sainte-Trinité. Ainsi, le vert et le trèfle sont devenus l’emblème même de cette fête et du pays.

Une fête païenne

Maintenant, elle est plutôt l’occasion de se rassembler et boire en quantité très importante de la bière. Cette année, il est possible de célébrer comme avant après ces années de pandémie.

Toutefois, la Beauce se fait plutôt discrète dans ses réjouissances. De plus, nous avons tendance au Québec à croire à la fameuse « Tempête de la Saint-Patrick », mais pour le moment on parle surtout d’un soleil radieux.

Prévention

On rappelle aux gens de boire avec modération, d’utiliser des services de raccompagnement, de désigner un conducteur responsable ou de prendre un taxi après avoir bien festoyé comme il se doit.

Avez-vous l’intention de célébrer le jour des Irlandais ?