Artistes et Artisans de Beauce annonce quatre nouvelles expositions

Dans le carde de son programme Ensemble pour l'art d'ici, l'organisme Artistes et Artisans de Beauce a lancé sa nouvelle tournée de spectacle de printemps.

Quatre nouvelles expositions sont disponibles en Beauce. La première est celle de Mireille Toulouse avec À coeur ouvert, qui présente un corpus de toiles abstraites jusqu'au 22 juillet au Centre Multifonctionnel de Saint-Éphrem. « À travers l’abstraction, je libère une partie de mon univers. Une occasion de voir, de ressentir et de prendre un temps d’introspection en soi », explique l'artiste.

Linda Blouin de Saint-Georges propose également son oeuvre Légèreté, où elle met en avant ses premières années de pratique. « À travers mes œuvres, je souhaite simplement exprimer mes émotions les plus pures, et ce, en toute légèreté. Regardez bien et vous la ressentirez », complète la Beauceronne. L'exposition est visible à la résidence pour ainés l'Oiseau Bleu de Saint-Georges jusqu'au 16 juillet.

La bibliothèque du Vieux-Couvent de Saint-Joseph accueille également jusqu'au 22 juillet De case en case, qui est une exposition de Kahlan Dewitt et qui porte sur les grands personnages ayant marqué l'univers de la bande-dessiné. Ils seront représentés par leur phrase culte ou par une accumulation d'images.

Le même artiste expose aussi dans les bureaux municipaux de Saint-Victor Scénarimage jusqu'au 18 août. Celle-ci est un peu différente car elle propose un corpus d'oeuvres réalisées par la peinture ou par le collage toujours dans le but de retracer l'histoire de certains personnages cultes de l'histoire du cinéma.