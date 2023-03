René Bolduc reçoit le prix de création littéraire pour son ouvrage

L’auteur beauceron René Bolduc a reçu ce mardi 21 mars la bonne nouvelle d’être lauréat de création littéraire dans la catégorie essai pour son dernier ouvrage. Le prix a été décerné par le jury de la Ville de Québec-Salon International du livre de Québec.

« Enfant, mon but dans la vie était de ne pas travailler », c’est ce qu’avait confié René Bolduc à EnBeauce.com en mars 2022. Pourtant, un an après, c’est bien son travail qui obtient une belle reconnaissance de la part du Salon International du livre à Québec. « J’en ai eu les larmes aux yeux. C’est sûr que mes chances étaient bonnes, une sur trois, c’est mieux que la loterie. Mais les deux autres essaies étaient très bons et pouvaient aussi gagner. Je pense que le jury a bien aimé mon style », a confié René Bolduc, suite à son prix.

En effet, le jury a été conquis par la plume du Beaucevillois dans cet ouvrage. « Le jury salue la prise de position de l’essayiste, qui interroge le culte actuel de la vitesse et de la performance en situant notre époque effrénée dans le grand continuum humain. Il a apprécié la rhétorique de l’ouvrage, rigoureuse et bien vulgarisée, où la sagesse des grands philosophes, pimentée d’anecdotes personnelles, vient éclairer notre époque. Il a été séduit par le style de l’écrivain, cette pédagogie rafraîchissante, pleine d’humour et d’humilité, qui rend la lecture particulièrement agréable », a détaillé Marie-Ève Sévigny, écrivaine et membre du jury.

Des projets pour 2024 ?

Si l’auteur profite encore de la grande nouvelle, le 1er prix lui permet de remporter la somme de 5 000 $ et surtout d’être à la programmation officielle du Salon International du livre de Québec du 12 au 16 avril prochain. « La récompense monétaire est agréable. Plus important, je perçois cette récompense comme une invitation à continuer. J’ai un projet, mais je n’en dis pas plus. Je veux conjurer le mauvais sort qui voudrait que ce dont on parle trop ne se produise pas (rire). En tout cas, s’il y a un projet, il ne verra pas le jour en 2023 », a conclu René Bolduc.