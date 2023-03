« La Société » nommé coup de coeur de la finale de Secondaire en Spectacle

Plusieurs élèves avaient rendez-vous sur la scène de la Polyvalente de Saint-Georges ce jeudi 23 mars au soir pour la finale locale de Secondaire en spectacle. Au total, 13 numéros se sont succédés et deux gagnants ont été choisis par le jury.

Que ce soit la première fois ou non, les talents ont enchaîné les performances sur les planches de la Polyvalente de Saint-Georges. Dans la catégorie création totale musique, c’est le numéro « La Société », présenté par Alicia Guay, Rose-Marie Lagrange, Vincent Fortin, Frédérick Bélanger, Léonard Toulouse et Tristan Boulet-Dubois qui a conquis le jury et le public en obtenant le prix coup de coeur.

Composé de Johanne Bolduc, Olivier Turcotte et Pierre-Alexandre Boutin, le jury a dû faire preuve de courage pour départager les différents numéros et n’en choisir que deux. Ce sont finalement les numéros de Thibault Eeckoute de 5e secondaire avec sa reprise de « Je suis malade » et de Jade Mercier de 3e secondaire dans la catégorie création partielle danse avec « Je te laisserai des mots » qui ont été retenus.

Les deux numéros gagnants auront la lourde de tâche de représenter la Polyvalente Saint-Georges le 14 avril prochain à la maison de la culture de Bellechasse pour la finale régionale. Ils ont également obtenu chacun, une bourse de 100 $ et 50 $ pour le coup de coeur du public.