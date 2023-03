La Troupe des Apartés présente « D'Un Vallon à l'autre »

L’École de Théâtre Carosol & Marie-Esther présente la Troupe des Apartés au Théâtre de l’Hôtel de Ville à Saint-Joseph-de-Beauce le samedi 1er avril à 20h dans la comédie D’Un Vallon à l’autre.

« Un party de cabane à sucre, des légendes à faire peur, des expressions à faire rire et une bonne chicane de village… La recette parfaite pour rire et se divertir », a résumé la co-autrice et metteur en scène Marie-Esther Poulin.

Cette pièce invite les spectateurs à se plonger dans les légendes beauceronnes où Willamine, la vieille fille du village, raconte ses légendes. L'occasion d'être témoin des mœurs et croyances du siècle dernier avec des expressions colorées et des personnages plus grands que nature tels que la joyeuse centenaire Georgianna qui a le coude léger, la jeune fille naïve qui voudrait bien savoir « comment on fait les bébés », les curés dont les sermons vous feront frissonner, le quêteux, « le pedleur » Monsieur Jarjour, le violoneux du canton, et même un Juge qui ne sait plus où donner de la tête pour mettre fin aux légendaires chicanes de clocher.

Marie-Esther Poulin, propriétaire de l’école et professeur de théâtre se dit : « très fière de ma 6e cohorte d’adultes qui, en seulement 10 semaines de cours, a réussi à relever brillamment le défi de monter cette comédie avec mes talentueux comédiens : Josée-Anne Champagne, Jean-Marc Grondin, Gaétane Roy, Gwenola Herp, Amélie Carrier et Chantale Boulanger. »

Il est à noter que c’est une dixième reprise de cette célèbre comédie de Marie-Andrée Quirion et Marie-Esther Poulin publiée aux Éditions du Mécène en 2007.

Un feuillet sera remis à l’entrée avec un lexique des expressions et légendes beauceronnes rapaillées au fil des années par les autrices, férues dans le domaine de l’histoire et de l’enseignement du français, de la littérature et du théâtre depuis de nombreuses années.

Le rendez-vous est donné pour le samedi 1er avril 20h à l’auditorium de la Polyvalente Saint-Georges, au coût de 20$ par adulte et 10$ pour les 13 à 17 ans, payable en argent à l’entrée ou en réservant au 418-230-6036.

Pour information ou réservation, visitez la page Facebook de l’École de Théâtre Carosol & Marie-Esther.