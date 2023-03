Bestioles et paysages s'invitent à la Galerie d’Art de Sainte-Marie

Daniel Caouette s’installe à la Galerie des Arts de Sainte-Marie du 22 avril au 4 juin, pour y présenter son exposition: « Zoom sur le monde, bestioles et paysages ».

La Ville de Sainte-Marie et la Galerie d’Arts ont annoncé ce lundi 27 mars, l’arrivée d’une nouvelle exposition. C’est l’artiste mariverain, Daniel Couette qui proposera une exposition de photographies, de vidéos et d’art numérique, qui met en lumière la nature.

Il sera possible d’admirer de nombreuses photographies hautes en couleur, regarder des vidéos de la nature et entendre quelques compositions musicales qui transmettent la vision du monde de l’artiste. « Quand j’étais petit, j’observais la vie qui grouillait au creux du petit ruisseau à côté de chez moi avec mes lunettes de plongée sous-marine », a ajouté Daniel Caouette.

Ses oeuvres reprennent les voyages qu’il a pu faire au Costa Rica et en Floride. Elles témoignent de la majestuosité du petit et du grand, de l’infiniment grand et de l’infiniment petit, partant des bestioles aux paysages.

Le vernissage est prévu pour le 22 avril prochain de 13 h à 16 h et l’entrée est gratuite pour tous.