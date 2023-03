Rachel Dallaire remporte la finale régionale de Cégeps en Spectacle

Le Cégep de Beauce-Appalaches a annoncé la victoire d’une de ses élèves à la finale régionale de Cégeps en spectacle, samedi 26 mars au Cégep Limoilou.

Avec son alter-ego nommé « Simoune », Rachel Dallaire étudiante en deuxième année de Techniques d’éducation spécialisée a conquis le public et le jury à l’aide de son numéro d’humour. « Rachel a un talent indéniable pour la scène et c’est au contact du public que la magie opère. Elle sait utiliser judicieusement le bon momentum et elle a tout pour bien nous représenter au volet national du concours. Nous sommes fiers qu’elle représente notre institution », a souligné Julie Baudoin, conseillère à la vie étudiante.

Cette 44e édition régionale présentait 9 numéros réalisés par 17 jeunes artistes provenant des cégeps environnants. Le jury était composé de 15 personnalités reliées à l'industrie culturelle. Grâce à cette victoire, la jeune femme suit les traces de sa mère Anne-Marie Coulombe, elle-même représentante du Cégep de Lévis dans un numéro de théâtre lors de la finale régionale de cet événement en 1990.

En plus de son billet pour la finale nationale où elle pourra représenter la région le 29 avril prochain au Cégep de Lanaudière à Terrebonne, l’étudiante a décroché une bourse de 750 $.