Éric Lapointe et les Trois Accords aux Festivités Western de Saint-Victor

Éric Lapointe et les Trois Accords feront partie de la riche programmation de la 44e édition des Festivités Western de Saint-Victor qui a été dévoilée aujourd'hui par le comité organisateur de l'événement.

Cette édition se déroulera du 24 au 30 juillet prochain.

Ainsi, en plus d'Éric Lapointe et des Trois Accords, la programmation se composera de Sara Dufour, David Thibault, DJ Dan D-NOY, Arthur l’Aventurier et plusieurs autres artistes. Évidemment, le country sera à l’honneur avec Alan Jackson Expérience, Blue Ridge Band, Merle Marlow Band, Road Trip Country Band, Phil Lauzon et son Hommage à Luke Combs ainsi que la formation Lendemain de Veille récipiendaire du Félix “groupe Country de l’année” au dernier Gala de l’ADISQ et “groupe de l’année” à la 9e édition du Gala Country.

La programmation musicale complète est disponible sur le site web du Festival.

Les festivaliers pourront se procurer leurs passeports de la semaine en prévente dès le jeudi 30 mars à compter de 12h. Cette année les Festivités Western offrent un 30% de rabais sur le passeport de la semaine pour une durée limitée.

Une conférence de presse des Festivités Western de Saint-Victor aura lieu le jeudi 18 mai, lors de cet événement la programmation complète sera dévoilée ainsi que plusieurs nouveautés.