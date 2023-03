Trois élèves de l’école des Appalaches en finale régionale

Éric Lapointe et les Trois Accords feront partie de la riche programmation de la 44e édition des Festivités Western de Saint-Victor qui a été dévoilée aujourd'hui par le comité organisateur de l'événement. Cette édition se déroulera du 24 au 30 juillet prochain. Ainsi, en plus d'Éric Lapointe et des Trois Accords, la programmation se composera ...