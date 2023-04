Le théâtre sous la chapelle présente Gloucester: délire shakespearien

Le théâtre sous la chapelle de l’École Jésus-Marie (EJM) de Beauceville a annoncé la représentation de la pièce Gloucester: délire shakespearien les 14 et 15 avril prochains.

Ce nouveau spectacle, mêlant Shakespeare et humour absurde de Monthy Python, est issu de l’imagination de Simon Boudreault et de Jean-Guy Legault. Cette pièce est en quelque sorte un mélange du répertoire du célèbre auteur anglais, revisité avec une pointe d’humour et de culture d’aujourd’hui.

Dans une mise en scène de Philippe P. Gobeil, les treize comédiens de l’EJM auront le défi de présenter un spectacle dramatico-comico-déliro-rocambolesque où même les spectateurs non-familiers de Shakespeare auront du plaisir.

En voici le synopsis: « Après avoir vaincu une révolte écossaise, le roi Édouard d’Angleterre partage le royaume d’Écosse en trois parts égales entre ses généraux, Gloucester et York, et son épouse, la reine Goneril. Ambitieuse, cette dernière avait espéré devenir seule régente de l’Écosse et organisera donc sa vengeance. Avec la complicité d’Edmond, un des fils bâtards du roi, elle orchestrera un plan machiavélique afin de semer la discorde entre Gloucester et York pour accéder au pouvoir suprême ».

Les représentations se dérouleront les 14 et 15 avril à 19 h 30 à la salle Marcel-Roy de l’École Jésus-Marie de Beauceville. Les billets sont en vente auprès des comédiens ou en se rapprochant de l’EJM.