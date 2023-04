La FQM accorde 60 000 $ pour les projets du programme « Accueillir en Français »

Dans le cadre du programme Accueillir en Français, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a annoncé 60 000 $ répartis entre 12 projets. En Beauce, trois projets ont été retenu.

Le programme Accueillir en Français avait pour but de réaliser des projets qui promeuvent et valorisent la langue française au Québec. « Faisons en sorte que la population voit tous les avantages d’utiliser notre langue commune et l’adopte dans son quotidien », a commenté Jean-François Roberge, ministre de la Langue française.

En Beauce, les projets des municipalités de Saint-Éphrem-de-Beauce, Saint-Odilon-de-Cranbourne et Saint-Prosper ont été retenu pour obtenir ce financement. La ville de Saint-Éphrem-de-Beauce avait proposé des ateliers de cuisine aux saveurs du monde « Goûter le français », suivi d’un 5 à 7 et d’une soirée dansante. À Saint-Odilon-de-Cranbourne, la Municipalité proposait un dîner-causerie de type « Cabane à sucre ». Pour Saint-Prosper, l’idée était des soirées dansantes interculturelles latines et country « Fiesta Latine/Country ».

Un nouvel appel à candidature

La FQM a expliqué également son prochain appel à projets sur le thème de la « Fête Nationale ». Cette dernière souhaite soutenir les projets de promotion et de valorisation de la langue française auprès des personnes issue de l’immigration dans le cadre de leurs activités entourant la fête nationale dans leur communauté.

Pour les municipalités intéressées, le site internet de la FQM est disponible afin de trouver toutes les informations nécessaires.