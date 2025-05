Trois jours de sucreries et de musique pour fêter l’érable à Saint-Georges

Le Festival Beauceron de l’Érable sera de retour à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges du 23 au 25 mai prochains pour une 33e édition sous le thème festif « En mode party d’cabane! ».

Comme chaque édition, l’événement mettra en valeur l’érable dans toutes ses déclinaisons, avec une programmation qui promet autant de plaisir pour les familles que pour les amateurs de musique.

En journée, l’entrée est gratuite et les festivaliers pourront profiter d’une zone familiale avec mini-ferme, jeux gonflables, maquillage et animations, d’un espace gourmand avec camions de rue, tire sur la neige et dégustations de produits d’érable, ainsi que d’une Place des Sucriers proposant contes, ateliers culinaires, conférences et un parcours historique sur l’acériculture. Le populaire « marathon du plus grand mangeur de produits d’érable » aura lieu le dimanche à 15h30.

En soirée, place à la musique avec des spectacles (payants) sous un grand chapiteau : Steven & Steeven et David Pineau (vendredi), puis Hell’s Country Band avec Tomy Poulin et les Dueling Pianos de la Broche à foin (samedi). Les billets sont en prévente à 10 $ ou 15 $ à la porte via lepointdevente.com.

Le festival est présenté par Les Industries Bernard & Fils, en collaboration avec la Ville de Saint-Georges et Équipements Lapierre. L’événement peut également compter sur l’appui d’environ 40 partenaires, dont le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

La programmation complète est disponible sur festivalbeaucerondelerable.com.