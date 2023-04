Un brunch-bénéfice à la Société d'horticulture de Beauceville

La Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville annonce son traditionnel brunch-bénéfice qui se tiendra le dimanche 23 avril entre 8 h et 12 h à la Salle des Chevaliers de Colomb de Beauceville.

Fidèle à son habitude, la Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville invite la population à un brunch. Le but est de venir encourager ou simplement passer un bon moment ensemble.

Pour réserver, il est possible de se rapprocher de Francine Roy, la présidente, au 418 774-9212.

Pour rappel, la mission de la Société d'horticulture et d'écologie est de promouvoir l'horticulture et l'écologie, de développer les connaissances de ses membres et de la population en général.