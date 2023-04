Un spectacle-bénéfice pour « donner au suivant »

Dany Paré, enseignant à la polyvalente Benoit-Vachon, lance un spectacle-bénéfice « donnez au suivant » en compagnie de Michel Barrette, vendredi 5 mari au Centre Caztel de Sainte-Marie.

« Au mois de mai 2022, j'ai fait une campagne de sociofinancement sur La Ruche. L'objectif était de recueillir 25 000 $ pour pouvoir apporter les modifications nécessaires à mon site web. Maintenant que j'ai réussi grâce aux gens, je veux aider à mon tour », a expliqué Dany Paré à EnBeauce.com.

Pour ce faire, l'enseignant a mis en place un spectacle où tous les profits seront redistribués afin de rendre un maximum de gens heureux. Le but est alors de partager une idée demande sur la page Facebook « Donnez au suivant », il faut simplement que la demande soit faite pour quelqu'un d'autre. Cette dernière doit être spécifique et chiffrée pour avoir une idée du montant en dollars.

« Je sais que cette période d'après-covid et de taux d'inflation n'est pas facile pour tout le monde. Pour les demandes, cela peut être par exemple, un souper au resto (200 $) pour un couple qui a des enfants et qui n'a pas pu se permettre une sortie au resto depuis longtemps, ou encore une personne âgée qui n'a pas de visite, et à qui on peut organiser un « party de fête » (300 $). Toutes les demandes sont confidentielles et devront être envoyées par Messenger », a insisté Dany Paré.

Un spectacle avec Michel Barrette en tête d'affiche

Pour l'organisation, Dany Paré a souhaité demander la contribution de l'humoriste Michel Barrette pour être la pièce maîtresse de son spectacle. « Comme j'avais vraiment un bon lien avec le fils de Michel, j'ai pris la chance de demander à Michel s'il accepterait de faire un spectacle-bénéfice pour m'aider à améliorer mon site web. Il a rapidement accepté. Puisque l'objectif de ma campagne de sociofinancement fut atteint à la fin juin 2022, nous avons décidé de remettre les recettes de tous les billets vendus pour le spectacle », a conclut l'enseignant.

Les demandes pourront commencer à être envoyées dès le 6 mai prochain sur la page Facebook de l'événement. Ces demandes seront analysées en collaboration avec les gens de l'organisme Polydon de la Polyvalente Benoit Vachon de Sainte-Marie.

Pour le spectacle-bénéfice, il se déroulera le 5 mai prochain à 20 h au Centre Caztel et les billets sont disponibles sur le site internet lepointdevente.com.