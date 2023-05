Lac Fortin: un nouveau projet entre art et environnement

Dans le cadre de la politique culturelle de la Municipalité de Saint-Victor, l'Association pour la Protection de l'Environnement du Lac Fortin (APELF) a mis en place un second projet qui lie art et environnement.

Le premier projet de l'APELF avait vu le jour en 2019-2020, avec la réalisation, en partenariat avec la Municipalité, d'une sculpture d'aluminium haute de 4 mètres et représentant un aigle à tête blanche se posant sur son nid. L'oeuvre avait été réalisé par Michèle Giguère, artiste de la région. La sculpture a été érigée sur un récif rocheux du centre du lac et sert également de vire-vent. Un couple d'aigles à tête blanche s'est d'ailleurs installé depuis près de 10 ans sur la grande île du lac.

« Les résidents sont fiers de voir les aigles nicher chaque année. La sculpture, point de repère au centre du lac, sert de rappel que si l’on maintient un environnement propice, ces majestueux oiseaux continueront à

fréquenter le lac pour le plaisir de tous », a ajouté Louis Aubry, président de l'organisme.

Plus récemment, l'APELF a réalisé une peinture représentant le lac par un matin calme et brumeux. Cette oeuvre représente la beauté du lac et le bien-être de vivre dans cet environnement. L'artiste Julien Paré, également de la région est le créateur de cette dernière. Plusieurs reprographies de haute qualité de cette oeuvre seront réalisées puis proposées à la vente pour les résidents du lac.

« L’APELF est un important partenaire de la Municipalité. Leurs initiatives artistiques déployées ces dernières années nous amènent à une certaine prise de conscience de la beauté de notre lac et qu’on ne doit ménager aucun effort pour le préserver », a complété Jonathan V. Bolduc, maire de Saint-Victor.

En place depuis plus de 40 ans, l'APELF est un organisme qui veille à la protection du lac Fortin et à la quiétude de ses riverains.