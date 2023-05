Quoi faire en Beauce du 12 au 14 mai ?

Voici quelques suggestions d'activités culturelles et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 12 mai

Festival Beauceron de l'Érable

Le Festival Beauceron de l’Érable revient pour une 32e année avec à de grandes têtes d’affiche et plusieurs activités. Il y a eu 14 000 entrées l’an dernier. Tomy Poulin & Les Swigneux ainsi que Sara Dufour seront là.

Où: à l’Espace Carpe Diem à Saint-Georges

Quand: de 17 h à 23 h

Match du Cool FM

Le Cool Fm de Saint-Georges affrontera l'Assurancia de Thetford, pour le sixième match de la série finale de la couper Vertdure. L'équipe de Saint-Georges mène 3-2 la série.

Où: au centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges

Quand: à 20 h

Samedi 13 mai

Déjeuner des policiers

Les agents de la Sûreté du Québec de la MRC de La Nouvelle-Beauce invitent la population à venir à leur 28e Déjeuner des policiers. L'événement se tient au bénéfice de la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce.

Où: à la Cache à Maxime de Scott

Quand: entre 7 h et midi

Un tournoi de Dek Hockey mixte inversé à Saint-Georges

Un tournoi mixe inversé est organisé afin d'amasser des fonds pour les joueurs de hockey balle Noah Boily, Charles-Albert Pouliot et Elliot Lacroix. Les trois beaucerons ont récemment été sélectionnés sur l'équipe U16 pour le tournoi United World Games.

Où: sur les surfaces du DekHockey Saint-Georges

Quand: de 8 h à 17 h

Portes ouvertes de la caserne à Lac-Mégantic

La ville de Lac-Mégantic organise une journée portes ouvertes de sa nouvelle caserne incendie.

Où: 3850 Rue Komery, Lac-Mégantic

Quand: de 11 h 30 à 16 h

Soirée « Fiesta latino country »

Dans le but de vivre une activité interculturelle et d’intégration, la municipalité de Saint-Prosper organise une soirée de danse où il y aura de la musique latino et country ainsi que d’autres activités. Un service de bar sera à votre disposition.

Où: Centre récréatif Desjardins St-Prosper, salle SBC

Quand: à partir de 19 h 30

Festival Beauceron de l'Érable

Le Festival Beauceron de l’Érable revient pour une 32e année avec à de grandes têtes d’affiche et plusieurs activités. Il y a eu 14 000 entrées l’an dernier. Le duo des 2Frères fera chanter les festivaliers le samedi.

Où: à l’Espace Carpe Diem à Saint-Georges

Quand: de 11 h à 23 h

Heure exquise

Spectacle de musique présenté par la Société lyrique de Beauce.

Où: à l'église Saint-Georges

Quand: à 20 h

Dimanche 14 mai

Festival Beauceron de l'Érable

Le Festival Beauceron de l’Érable revient pour une 32e année avec à de grandes têtes d’affiche et plusieurs activités. Il y a eu 14 000 entrées l’an dernier. Les mecs avec Jeremy Plante de Star académie seront présents.

Où: à l’Espace Carpe Diem à Saint-Georges

Quand: de 11 h à 17 h