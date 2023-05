Saint-Simons-les-Mines lance ses activités estivales

La Municipalité de Saint-Simon-les-Mines a annoncé ce vendredi 19 mai son calendrier d'activités estivales. Au programme: concerts, randonnées, sports et autres événements.

Avec l'arrivée du beau temps, les municipalités sont nombreuses à partager leur programme pour cet été. Saint-Simon-les-Mines a également partagé ses futurs activités.

Voici la programmation:

Jeudis dorés - Les Jeudis dorés sont de retour pour l’été 2023 au Gazébo du village à 19 h. Les gens peuvent assister à une prestation musicale d’une durée d’une heure gratuitement. En cas de pluie, l’activité aura lieu à la salle municipale. Les gens doivent apporter leurs chaises. Premier jeudi doré le 1 juin avec Karine Lauzon et le 13 juillet avec Véranda.

Lancement du circuit historique - Le lancement du circuit historique aura lieu le 1 juin au Gazébo du village à 18 h 30. Divers panneaux seront installés dans toute la Municipalité afin de connaître l’histoire de certains bâtiments du village et bien plus.

Arbre des générations - Une plantation de l’arbre des générations aura lieu le 1 juin 18h30 près du Gazébo du village pour rendre hommage à une personne centenaire du village.

Randonnée - Une randonnées familiales à vélo se déroulera le 10 juin. Deux parcours sont proposés: L’Oréade - Randonnée sportive de 20 km. Départ à 10h30 au Gazebo du village (3338 Principale) ou L’Ordinaire - Randonnée populaire de 4 km. Départ à 11h au Jardins Harbottle (516 Route Taylor-Secteur Cumberland). Inscription obligatoire. Des casques de vélo sont à gagner parmi les personnes inscrites. En cas de mauvias temps, l’activité sera annulée.

Compétition de tir à l’arc et l’arbalète - Les compétitions de tir à l’arc et de l’arbalète seront de retour le 25 juin de 8 h à 11 h sur les terrains des loisirs. Inscriptions sur place.



Dimanches musicaux à l’église de St-Paul-de-Cumberland - Dès le 25 juin de 11 h à 12 h en collaboration avec la Corporation du Patrimoine de Saint-Simon-Les-Mines.

Concert de Véranda - Le jeudi le 13 juillet 2023 à 19 h au gazébo du village aura lieu le spectacle. Véranda convie les spectacteurs à un spectacle au cœur de leur musique bluegrass, bien ancré dans les racines du folk

et du bon vieux country. A travers une performance à la fois survoltée, festive et sensible, le groupe vous accompagnera sur les routes sinueuses longeant montagnes et rivières où résonneront banjo, mandoline, violon et guitare. C’est un rendez-vous gratuit avec la culture.

Ligue de pétanque - Dès le 22 mai, la ligue de pétanque débutera à St-Simon-Les-Mines.