Fête nationale à Saint-Georges: la programmation dévoilée

C'est déjà dans un mois qu'aura lieu la Fête nationale du Québec. Ceci dit, la Société nationale des Québécoises et des Québécois (SNQ) s'est dirigée vers Saint-Georges pour annoncer la programmation locale des festivités 2023.

L'organisation s'amorce le vendredi 23 juin à l'espace Carpe Diem. De 17h à 19h, il y aura le 5 à 7 IGA. Au programme, un souper avant les spectacles, avec des spéciaux sur la nourriture et les boissons alcoolisées.

À 18h30 s'amorcera la liste de spectacles locaux. Disque 32, Lauréat du dernier Secondaire en Spectacle, est un DJ qui présentera ses morceaux sans paroles, question d'introduire à bien la soirée dansante.

De 19h à 20h15, le groupe Steven et Steeven va à son tour fouler les planches de Carpe Diem. La réputation du band local n'est pas à reconstruire. Natifs de Sainte-Clotide et Saint-Georges, ils useront du chant, de l'harmonica et la guitare pour respecter le thème Entrez dans la danse.

À 20h15, un classique discours patriotique ainsi qu'un hommage au drapeau vont faire lever la foule, à l'aube de la présentation du dernier groupe.

C'est effectivement dès 20h30 que le célèbre groupe Kaïn va clore la distribution musicale. La partie dansante de la soirée se terminera à 22h, puisque c'est là que les feux d'artifice vont illuminer le ciel de Saint-Georges. Les feux seront lancés de l'usine d'épuration et donc, la visibilité à partir de l'espace Carpe Diem sera garantie comme étant excellente.

La Fête nationale va se poursuivre dans la journée du samedi 24 juin, dans une formule plus familiale. De 10h à 16h, le parc des Sept-Chutes sera le lieu de rassemblement pour de nombreuses activités.

Au programme, des jeux gonflables, un camion à crème glacée et à bonbons, des bricolages et des caricaturistes et maquilleurs seront les activités en place pour divertir les familles. Des animations ambulantes et de la musique vont entourer les festivités.

Cette année, l'artiste Léane Labrèche-Dor s'avère être la porte-parole de la Fête nationale québécoise.