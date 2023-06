Installé sur le site des Créativités beauceronnes à Notre-Dame-des-Pins, le Village miniature Baillargeon est à vendre

« Je n'ai plus la capacité physique de m'en occuper et je n'ai pas de relève. Je suis donc obligé de m'en départir », a expliqué le propriétaire, Serge Gilbert, en entretien avec EnBeauce.com.

L'homme d'affaires, qui opère aussi le camping du Domaine de la rivière, tout près du site du village aux abords de la route 173, a acquis la collection de plus de 200 pièces en 2019, quelques mois avant la pandémie. « J'ai acheté en réglant la dette de la corporation qui gérait le village mais à cause de la COVID-19, je n'ai jamais été en mesure de repartir les visites », a-t-il indiqué.

De plus, plusieurs des maisons et bâtiments (dont une large partie reproduisent de réelles constructions de la Beauce et d'ailleurs) ont été retapées par M. Gilbert, en raison de la détérioration provoquée par le temps et les intempéries.

Il a songé à installer en permanence la collection à l'intérieur de la grange qui se trouve à cet endroit, pour protéger les pièces et permettre des visites à l'année longue, mais il n'a pu en arriver avec une entente d'achat de la bâtisse agricole, qui appartient au Cercle de Fermières de Notre-Dame-des-Pins.

« Il est encore beau mon village », de souligner Serge Gilbert qui demande 20 000 $ pour l'achat mais qui ne sait pas ce qu'il en adviendra s'il ne trouve pas preneur.

C'est en 1989 qu'Ernest Baillargeon (1921-2013) a entrepris la construction de ce village miniature, aidé et soutenu par sa conjointe Hélène, qui a demandé plus de 16 000 heures de travail. La collection est installée à Notre-Dame-des-Pins depuis 2013.

Les intéressés peuvent communiquer directement avec Serge Gilbert au camping du Domaine de la rivière ou en consultant la page Facebook du Village miniature Baillargeon.