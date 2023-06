Une bourse de 500 $ pour l'artiste étudiante Kimberley Salmine

Lors du vernissage annuel du programme d'Arts visuels au Cégep Beauce-Appalaches (CBA), une première bourse de 500 $ a été accordée à l'étudiante finissante Kimberley Salmine en reconnaissance de son talent artistique.

Cette somme a été remise par Muraluxe, un collectif de créateurs et créatrices spécialisé dans le revêtement mural sur mesure dont Dempsey Montigny, ancien étudiant en Arts visuels du Cégep, est le fondateur. L'objectif est d'encourager la collaboration avec les finissants et finissantes du programme d’études pour créer des designs exclusifs et authentiques.

« Cette nouvelle initiative de soutien à la créativité et à l'expression artistique de nos jeunes talents marque le début d'une collaboration prometteuse entre Muraluxe et le Cégep, avec l'objectif de renouveler cette distinction chaque année », a mentionné Christian Pépin, enseignant en Arts visuels.

En tant que récipiendaire, Kimberley aura l'opportunité de travailler avec Muraluxe pour créer des images uniques et bénéficier d'une rémunération sur chaque vente. « Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir encourager l’art dans le design intérieur et de pouvoir accompagner une jeune artiste à se développer et se faire connaître! En plus de cette bourse, elle aura une place privilégiée sur notre site et une visibilité nationale grâce à notre collaboration », souligne le président Dempsey Montigny.

Le Cégep a également félicité Kimberley pour son talent et son engagement artistique. « Cette reconnaissance témoigne de la qualité exceptionnelle des œuvres présentées lors de l'exposition », a déclaré Caroline Bouchard, directrice générale de l'établissement.

Kimberley Salmine fait également partie des quatre artistes sélectionnées lors de l’événement, aux côtés de Dorianne Faucher, Alexandra Lachance et Shannon Longchamps, dont les œuvres rejoindront la collection permanente du CBA.