Du théâtre et des rencontres pour le 175e anniversaire de Lambton

Dans le cadre du 175e anniversaire de Lambron, une pièce de théâtre intitulée « D'hier à demain! » est présentée ces jours-ci au centre communautaire et sportif de la municipalité.

« À travers plusieurs tableaux qui traitent de différents événements passés, présents ou futurs, nos deux lacs nous parlent. Vingt comédiens de chez nous vous feront rire et, qui sait... peut-être, pleurer ! », a mentionné l'organisation dans une publication Facebook.

Les comédiennes et les comédiens participants sont : Stéphanie Bais, Suzanne Racine, Samantha Talbot, Caroline Boutin, Mylène Lessard, Michel Fillion, Jeannot Richard, David Robert, Remi Blais, Réjean Desgroseillers, Carl Fortier, René Rancourt, Émile Richard, Nathan Côté, Ann-Sarah Richard, Emy Houle, Yann Isabel et Alysoleil Lépine. Dans le choeur, vous retrouverez : Isabelle Crousset, Brigitte Caldwell, Denis Bélanger, Marc Pouliot et Jocelyn Fillion.

La réalisation et la mise en scène ont été faites par Solange Paré.

Les prochaines représentations auront lieu ce 1er juillet, le 2, 7 et 8 juillet également.

Les billets en vente au bureau municipal ou auprès des comédiens au coût de 10 $.

Pique-nique rassembleur

Pour l'occasion, un pique-nique de retrouvailles est également organisé. Il y aura des activités pour tous les âges. Apportez votre panier-repas et vos couvertures, vos chaises et vos tables, et installez-vous sur l’herbe pour savourer votre pique-nique.

Après le repas, petits et grands pourront profiter des jeux gonflables, de la location gratuite d’équipements nautiques, de randonnées en ponton et il y aura de l’animation pour tous.

Une navette sera disponible pour assurer le transport de l’aréna jusqu’au parc.