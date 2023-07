Fête du Canada: l'espace Carpe Diem rempli pour Roch Voisine

Roch Voisine était de passage à l'espace Carpe Diem de Saint-Georges, le 1er juillet en soirée. Il était l'un des importants attraits de la fête du Canada, organisée à Saint-Georges.

Une Fête familiale se déroulait dans la journée du samedi au parc des Sept-Chutes, avec au programme, des animations ambulantes, des maquillages, des jeux de tombola, du bricolage, des sports.

Après le discours protocolaire et la coupe du gâteau au midi, on est passé à la soirée spectacle, mettant en vedette Roch Voisine. Il a été précédé par Chloé Doyon et ses invités, et l'organisation s'est conclue par des feux d'artifice.

Beaucoup de gens se sont déplacés à l'espace Carpe Diem, pour assister aux festivités. La température extérieure était de la partie pour permettre à la population beauceronne de vivre de bons moments dans cette journée des déménagements.