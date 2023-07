Découvrir la région par ses Miracles beaucerons

Les 140 km de la Route de la Beauce sont parsemés de 12 Miracles beaucerons relatant les histoires et légendes de la région.

Les installations, toutes accompagnées d'une pancarte descriptive, permettent aux petits et grands de découvrir la région de façon ludique.

1 - La vallée fondatrice

Découvrez la Véloroute de la Chaudière et ses paysages, au départ de Scott. Dans la vallée, les villages se succèdent au rythme de la rivière et des collines.

2 - Les grandes débâcles

Les valeurs de solidarité et de résilience des Beaucerons sont mises en valeur au Domaine Taschereau - Parc nature de Sainte-Marie qui se trouve être le parc le plus inondable du Québec.

3 - Les p'tits gâteaux Vachon

Les plus gourmands d'entre vous se laisseront tenter par ses célèbres gâteaux de la Maison J.-A Vachon à Sainte-Marie. L'entreprise fête d'ailleurs ses 100 ans cette année.

4 - L'érable inépuisable

Le musée de l'aviation à Sainte-Marie abrite également le plus vieil érable de la Beauce. Au cœur de l’érablière vit cet arbre si puissant, si vif qu’il coule durant toute l’année.

5 - La jonction des saints

Entre Sainte-Marie, Saint-Joseph et sous Saints-Anges, c'est à Vallée-Jonction que se trouve la jonction sainte où tout est possible. L’exploit du chef de gare en est la preuve.

6 - L'énergie d'un peuple

Le musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph renferme de nombreuses oeuvres d'art. Le bâtiment en lui-même étant remarquable et debout depuis 300 ans.

7 - L'héritage monumental

Déambulez à travers les rues du centre-ville de Saint-Joseph, gardiennes de l’histoire. Unis et protégés contre les effets dévastateurs du temps, cinq bâtiments sont de véritables joyaux, reflet d’une époque passée.

8 - La ruée vers l'or

Faites comme ces nombreux optimistes qui ont accouru vers la région à la recherche du trésor de Bénédict Arnold au parc des Rapides du diable.

9 - L'indestructible lien

Parcourez l'un des plus longs ponts couverts de la province à Notre-Dame-des-Pins. Le pont couvert Perrault vous défie sur son glisseur sur rail.

10 - Les jarrets noirs

Au parc des Sept Chutes à Saint-Georges, le Géant et ses bottes immaculées racontent l'histoire qui se cache derrière la légende des Jarrets noirs.

11 - L'empire entrepreneurial

Saurez-vous décrocher la clé du savoir beauceron? À Saint-Georges, répondez aux questions pour découvrir le mystère de l'entrepreneuriat.

12 - La sacrée construction

Plus le projet est grand, surprenant et extravagant, plus les Beaucerons sont motivés. Imaginez quand le Pape en personne commande la construction d’un podium directement lié au Tout-Puissant! Découvrez-le au Centre multiarts de Saint-Gédéon.