Découvrez les expositions estivales du Centre culturel Marie-Fitzbach

Le centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges abrite plusieurs expositions chaque année, en plus d'être une bibliothèque remplie de nombreux livres pour petits et grands.

En effet, le centre d'art et d'exposition présente l'exposition Toujours vivant! jusqu'au 20 août prochain.

Honorons la résilience

Galerie niveau 4

Ce sont des peintures faites selon différentes techniques. Ces oeuvres ont été réalisées dans le cadre des ateliers d'art offert aux membres de l'organisme Le Rappel, qui vient en aide aux citoyens de la MRC Beauce-Sartigan vivant avec un problème de santé mentale. Les tableaux seront vendus au profit de l’organisme pour ses activités.

La bibitte mobile en visite

Salle des Découvertes

Papillons exotiques, coléoptères gigantesques, tarentules poilues, scorpions et plus encore… Découvrez une partie de la collection privée de l’entomologiste Pierre-Olivier.

Si aujourd'hui pour demain...

Chapelle

Philippe-Emmanuel David et Angèle Courville proposent une exposition immersive de photos sonores pour entrevoir, imaginer et collaborer au Québec de demain. Apportez votre appareil mobile, vos écouteurs et travaillez ensemble dès aujourd’hui à créer le monde de demain.

Voyage dans le temps

Salle Louis-Jobin

Lise Marsan, de Québec, est une artiste aux multiples facettes. Ici elle présente une exposition toute en couleurs et en élégance retraçant plus de quarante années de recherches picturales. Couleurs, symboles, philosophie et poésie sont à l’affiche.

Comme l'arbre, je suis

Salle des Créateurs

« Archéologue de l’immatériel, je scrute les états intérieurs », explique l'artiste Luc Pelletier, de Magog. Sculpteur de sens, matière et geste véhiculent ce que l’humanité martèle encore (amour, espoir, solidarité, …), alors la poésie, écrite et plastique.

Trace d'eau

Salle des Artistes

Une quarantaine d’œuvres créées par autant d’artistes des régions de Lac-Mégantic et de la Beauce sont rassemblées dans le même courant, le long de la Chaudière jusqu’au fleuve Saint-Laurent, pour accroître la sensibilisation du public à la protection de l’eau, source de toute vie. Il s'agit d'une présentation du Collectif pour la protection de l’eau.

Toujours vivant

Galerie du Bon-Pasteur

La notion du vivant, exploitée de nombreuses façons en art, laisse sans aucun doute place à une grande liberté d’expression pour des artistes. Cet été, le Collectif Artistes et Artisans de Beauce s’éclate et vous présente une série d’œuvres vivifiantes propres à chacune des individualités qui composent cette exposition.

Les horaires d'ouvertures sont les suivants:

- du lundi au vendredi de 10 h à 18 h

- les samedis et dimanches de 10 h à 17 h