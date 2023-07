Musée Marius-Barbeau: le patrimoine culturel accessible à tous

Le Musée Marius-Barbeau appelle le public à la découverte de l'art et du patrimoine culturel beauceron.

Il y a trois expositions estivales et une exposition annuelle. Durant la saison estivale, l'établissement est ouvert tous les jours de 10 h à 17 h. EnBeauce.com vous présente ici la programmation pour une sortie culturelle cet été.

Méandres - Paule Genest

Jusqu'au 24 août 2023

« L'exposition Méandres vous présente l'expression picturale et sonore d'une contemplation et d'une rêverie du territoire dans l'atmosphère lumineuse de l'hiver.

Les oeuvres sont des séries peintes sur de grands panneaux de bois, portées par des gestuelles amples et chromatiques, d'où émergent les sensations vibrantes et tribales du vent, de l'eau, de la terre et de la glace.

Ces rappels de mémoire des éléments primordiaux sont modulés en référence aux quatre points cardinaux des méandres de la rivière Etchemin. »

Histoires abymées - Wartin Pantois

Jusqu'au 17 septembre 2023

Cette exposition propose une réflexion sur nos batailles mémorielles, qu'elles soient collectives ou plus intimes. Il y a de ces histoires trouées par la disparition, ces absences dont les brèches laissent entrevoir d'autres espaces et d'autres temps, telles des fenêtres ouvertes sur un ailleurs.

Pour réaliser Histoires abymées, Wartin Pantois a procédé à une véritable archéologie de l'image à travers livres d'histoire et de photographies. Plus de 7 500 pages ont été parcourues, 2 000 personnages ont été exhumés de leur image d'origine et près de 375 scènes inédites ont été sélectionnées et photographiées par l'artiste.

Pozer

Jusqu'au 13 août 2023

Un premier regard sur le fonds d'archives de la famille George Pozer acquis en 2022 par la Société du patrimoine des Beaucerons. Un véritable retour dans le temps à travers ces documents exceptionnels.

ESPACE Une pause avec Marius ...

À l'année

Découvrez une sélection de pièces de Céramique de Beauce et prenez un café.