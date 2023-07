Des activités familiales pour passer l'été en Beauce

L'été est si court au Québec qu'il vaut mieux profiter de chaque journée ensoleillée, et quoi de mieux que de passer du temps en famille!

Si vous êtes à court d'idées ou que vous découvrez tout juste la Beauce, nous vous proposons aujourd'hui quelques idées de sorties familiales pour vous créer de beaux souvenirs.

Miller Zoo

À Frampton

Le Miller Zoo est un jardin zoologique et un centre de réhabilitation de la faune qui permet aux petits et grands de rencontrer les animaux du monde dans un lieu sain et respectueux. L'institution vise à sensibiliser la population au respect de la faune.

Woodooliparc

À Scott

Ce parc thématique sur les dinosaures amène les visiteurs à remonter dans le temps. Aventurez-vous dans la forêt et observez des dinosaures dans leur habitat naturel. Il y a un site de fouilles, un sentier d’hébertisme, des spectacles sur scène, des jeux…

Village Aventuria

À Saint-Jules

Cet espace d'aventure est muni, entre autres, de sentiers aériens de basse altitude, d’un trampoline géant, de parcours dans les arbres, de 16 tyroliennes, d’une piste de course, d’un labyrinthe énigmatique…

Maison J.-A Vachon

À Saint-Marie

La Maison J.-A. Vachon présente cette année une nouvelle exposition relatant les 100 ans d'histoire des célèbres «p’tits gâteaux Vachon ».

Musée de l'aviation

À Sainte-Marie

Situé sur le site de la Maison Dupuis, le Musée de l’aviation contribue à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine historique. Sept pilotes natifs de Sainte-Marie de Beauce ont participé à l’évolution de l’aviation au Québec et au Canada et ont contribué au développement de l’aviation civile mondiale.

Musée ferroviaire de Beauce

À Vallée-Jonction

Depuis sa fondation en 1990 par un groupe de bénévoles voulant sauver la gare de Vallée-Jonction de la démolition, le Musée Ferroviaire de Beauce a comme principal objectif d’oeuvrer à la protection, la restauration, la conservation et la promotion du patrimoine ferroviaire de la Beauce. On peut y voir des locomotives, wagons, photographies et divers artéfacts ferroviaires.

Musée Marius-Barbeau

À Saint-Joseph-de-Beauce

Cet endroit est un lieu d'exposition culturel où on peut y voir différentes oeuvres d'art.

Centre culturel Marie-Fitzbach

À Saint-Georges

Ce lieu propose une initiation à l’art et à la culture. On peut y visiter deux galeries d’art, quatre salles d’exposition, une chapelle et une boutique d’Artistes et Artisans de Beauce.