Une nouvelle offre régionale d'ateliers artistiques

Le regroupement Artistes et Artisans de Beauce (AAB) vient d’annoncer la mise en place de deux projets qui lui permettront d’offrir, gratuitement ou à faible coût, des ateliers culturels ou artistiques à des entreprises et à des organismes sans but lucratif de la Beauce.

Le premier projet consiste à proposer une offre d'ateliers culturels en arts visuels spécialement conçue pour les entreprises de la Beauce, à partir d'un répertoire de près d’une trentaine d’ateliers de diverses disciplines artistiques, donnés par des artisans de la région.

Face aux nombreux défis auxquels sont confrontées les entreprises, le regroupement AAB croit qu'il est plus qu'intéressant d’accorder une place aux arts dans le milieu du travail pour que les employés.es puissent entraîner leur cerveau à trouver des solutions innovantes et créatives à des problèmes qui demandent que l'on réfléchisse autrement. Avec ce projet, AAB offre une solution clé en main avec l'animation d'un atelier directement dans les locaux de l'entreprise, matériel fourni, à un tarif très bas.

Cette offre culturelle en entreprise est rendue possible grâce au soutien financier de la Table régionale d'économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA) et de l'Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA).

Le second projet, Rassembler pour créer, consiste essentiellement à offrir des activités de création artistique à des clientèles marginalisées, vulnérables ou à risque d’exclusion, notamment en collaborant avec des organismes communautaires afin de rejoindre certaines clientèles cibles. Il est composé de deux principaux volets, soit par des activités offertes à l’Atelier Joual Vert de Saint-Georges, soit par des activités offertes dans les organismes communautaires.

Les activités offertes à l’Atelier Joual Vert sont accessibles à tous les publics, quel que soit leur statut socio-économique. Ces ateliers hebdomadaires libres et gratuits ont lieu les mercredis après-midi. Les gens peuvent venir explorer différentes techniques de création en arts visuels. Le matériel est fourni et le tout est dirigé par des artistes professionnel(le)s.

Les activités offertes dans les organismes communautaires, qui composent le second volet du projet, se présentent sous forme de partenariats avec différents organismes de la région afin d'offrir des ateliers dirigés gratuitement à des clientèles cibles, soit dans les locaux des organismes, soit au sein des locaux de l'Atelier Joual Vert. Ces activités sont élaborées en fonction des besoins et spécificités des différents publics visés et sont offertes par des artistes de la région. Tout le matériel nécessaire aux activités créatives est, encore une fois, fourni.

Notons que l'initiative Rassembler pour créer est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de l’appel de projets Culture et inclusion du ministère de la Culture et des Communications.

En offrant ce type de services, Artistes et Artisans de Beauce souhaite, non seulement offrir une manière originale aux entreprises de diversifier leurs actions de rétention et de renforcer le sentiment d’appartenance, mais aussi de contribuer à la sensibilisation et à la démocratisation de l'art sur le territoire beauceron, de faire valoir la créativité comme vecteur de bien être et d'expression de soi et de rendre accessible la pratique des arts amateurs à toutes les clientèles.

Pour toutes questions, pour pouvoir consulter le répertoire d’ateliers ou pour réserver un atelier dès maintenant, les responsables d'entreprises et d'organismes sont priés de communiquer avec le regroupement Artistes et Artisans de Beauce.