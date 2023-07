C'est le temps d'aller cueillir des bleuets!

La saison des bleuets est officiellement ouverte depuis hier dans la Beauce alors c'est le moment d'organiser une sortie cueillette.

En entrevue téléphonique avec EnBeauce.com, Daniel Giroux, propriétaire de la Bleuetière Sartigan à Saint-Georges, a expliqué avec joie que la météo capricieuse des dernières semaines n'a pas d'influence négative sur ses baies. « Les bleuets c'est capable de prendre l'eau en masse! »

Cependant, il a indiqué que cette année ce serait une petite saison, car la récolte de l'an passé a été très abondante donc la saison qui suit les plans « se protègent et donnent moins de bleuets. » Le cultivateur se fit également à la saison des sucres. « Si le sirop d'érable a une bonne saison, on va avoir une bonne saison. Si le sirop d'érable n'a pas une bonne saison, tous les petits fruits suivent, fraises, framboises, bleuets. » En ce qui concerne la Bleuetière Marland à Sainte-Marie, il semblerait également que la saison ne soit pas aussi abondante que les années précédentes. Ceci dit, la Ferme G. Pomerleau inc. pense que « ça regarde bien ».

Dans le doute, il est préférable de ne pas trop attendre pour aller ramasser ces petits fruits. EnBeauce.com vous propose d'ailleurs une liste non exhaustive des endroits pour en ramasser en Beauce.

Bleuetière Marland

Où ? 2230 Route St-Louis, Sainte-Marie de Beauce

Jardinier Huard Inc.

Où ? 176, rang des Érables, Saint-Joseph de Beauce

Aux fruits de la colline

Où ? 1720, route du Président-Kennedy Sud, Sainte-Marie

Le Verger à Ti-Paul Inc

Où ? 260, rang Bas Saint-Jacques, Saint-Elzéar

Bleuetière Goulet

Où ? 2039 Qc-112, Saint-Frédéric

Ferme G. Pomerleau inc.

Où ? 38, 6ième avenue Nord, Saint-Georges

Les Roy de la Pomme

Où ? 1020 Avenue de Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Georges

Bleuetière Sartigan

Où ? 1247, 1ère avenue Sartigan, Saint-Georges

Les fruits rouges sont pleins de bienfaits pour la santé, ils aident à lutter notamment contre les crampes et la fatigue, de quoi se garder en forme pour les vacances. Alors faites-en des tartes, des confitures, des smoothies ou savourez-les directement depuis votre panier. Régalez-vous!