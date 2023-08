Quoi faire en Beauce du 11 au 13 août?

C'est ce mercredi 17 h 30 que se sont rassemblées des personnalités politiques de la région, journalistes et citoyens fiers de Saint-Honoré-de-Shenley pour amorcer la 57e exposition agricole. Les députés Samuel Poulin et Richard Lehoux étaient présents, de même que les préfets Jonathan V. Bolduc et Dany Quirion. Les maires et mairesses de ...