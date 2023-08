Fin de saison pour le Théâtre de l'Hôtel de Ville

L'artiste Harold Gilbert sera en spectacle ce jeudi 3 août au Gazébo de Sainte-Aurélie pour proposer des contes et légendes. Artiste multidisciplinaire actif dans le milieu des arts visuels et du théâtre depuis plus de 35 ans, Harold Gilbert s'est également découvert un intérêt pour le conte et la légende. Passionné par le patrimoine et la ...