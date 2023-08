Plus de 50 productions au 17e Festifilm de la Beauce

Les trois jours de programmation du 17e Festifilm de la Beauce, qui aura lieu à Saint-Séverin du 8 au 10 septembre, proposera 33 plages horaires, avec 28 longs métrages et plus de 25 courts métrages.

Après l'ouverture officielle du vendredi 8 septembre, on projettera à compter de 18 h à la Sacristie, le film Bungalow de la réalisatrice Lawrence Côté-Collins. À 20 h Picbois et Jour de Merde seront présentés par le réalisateur Kevin T. Landry, de la productrice Macha Houssart et de l’acteur Réal Bossé.

Il y aura également quelques courts métrages à la Grange chez Vann. Le film Chien blanc d'Anaïs Barbeau-Lavalette pourra être visionné au Resto Chez Meo, Frontières de Guy Édoin sera à la Grange Lysa-Kim et, à la Vachalet, en présence de la directrice artistique Pier-Anne St-Jean, on pourra voir La main gauche de Maxime Robin et de Rosie de Gail Maurice.

La soirée d’ouverture se terminera par une performance de Valence, consacré gagnant des Francovertes 2020.

Le samedi 9 septembre, les stars seront présentes toute la journée et toute la nuit avec près de 40 projections.

Cœur de slush, de Mariloup Wolfe, sera présenté à la Sacristie par Joseph Delorey. Le réalisateur Éric Tessier ira avec sa production Tu te souviendras de moi. Lysandre Leduc-Boudreau projettera son documentaire Jacques. À l'ordre du jour aussi, La bataille de Farador (Édouard Tremblay) et le court métrage 10 femmes au téléphone, de Julie Roy.

Les co-réalisateurs Jocelyn Langlois et Nicolas Leger seront en Beauce pour leur film Le gosseux des possibles.

Le Festifilm accueillera aussi des courts métrages réalisés par des étudiants du programme Arts et lettres du Cégep Beauce-Appalaches.

La première mondiale du festival sera celle de Nos jours possibles, en présence des réalisateurs Alex et Tommy Cornellier.

La fin de la journée sera la tâche du groupe de garage rock, Les Lunatiques.

Le dimanche matin, à 10 h 30, la fête se poursuivra avec un film pour les enfants, Katak le brave béluga de Christine Dallaire-Dupont et Nicola Lemay. Suivront 17 autres films dont les projections De l'autre côté, de Lessandro Sócrates, le court métrage J'fais pas ça pour être belle de Claudia Kedney-Bolduc et le film documentaire La musique : langue officielle de Morin-Heights, de Robert Chartrand.

Pour les intéressés du monde agricole, Oh Sirop de Marie Côté sera projeté, suivi de Coco-ferme, de Sébastien Gagné, et une table ronde avec Anne-Émilie Sicard, présidente créative et associée chez Panoramik ainsi que Léda Villeneuve, productrice agricole de la région du Bas-Saint-Laurent, récipiendaire de l'Ordre du mérite agricole 2019.

La programmation complète du Festifilm est disponible sur la site web de l'événement ainsi que sa page Facebook.