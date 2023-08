Près de 4 000 participants au Festival «Ça danse en country»

Près de 4 000 amateurs de danse s'en sont donné à coeur joie pendant les trois jours du Festival «Ça danse en country», qui s'est tenu au Centre récréatif de Saint-Prosper du 4 au 6 août.

Les organisateurs rapportent que les participants sont venus de Montréal, de l'Estrie, de Gatineau et d’autres régions du Québec, un franc succès pour une première édition de l'événement.

La programmation était fort variée avec le souper karaoké du vendredi, le méchoui du samedi, la messe country et le brunch du dimanche, alors que les festivaliers étaient toujours présents en grand nombre à chacune des activités. Ainsi, le 12 heures de danse du samedi a été très populaire avec Country Dance SR et ses quatre écoles invitées (Beaupré, Lévis, Beauceville et Vallée-Jonction) ont su faire danser et divertir les 2 000 personnes présentes. Dimanche après-midi, on a organisé une danse intergénérationnelle où de nombreux danseurs du 3e âge (FADOQ) de diverses régions ont été très reconnaissants d’avoir été inclus dans la programmation.

Les 15 membres du comité organisateur sont très fiers du niveau d'achalandage et de l'appui des bénévoles à la réussite du festival.

Collaboration: Francis Poulin