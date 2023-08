Sainte-Marie: l'intelligence artificielle à la Chapelle Sainte-Anne

Ce 15 août constituait le jour d'inauguration de l'intelligence artificielle, permettant désormais de communiquer avec la fondatrice de la ville de Sainte-Marie, Marie-Claire Fleury de la Gorgendière. C'est là un nouveau projet en branle à la Chapelle Sainte-Anne de Sainte-Marie.

Les gens pourront se rendre sur les lieux et poser de multiples questions, qui seront répondues de manière documentée et distincte. C'est là une façon de ramener à la vie une personnalité marquante dans l'histoire de la ville.

Sur le sujet, l'auteur et initiateur du projet Raymond Beaudet a expliqué dans un communiqué de presse des détails sur cette initiative originale.

« Cette expérience novatrice dans la région donne un accès inédit à une foule d’information sur les débuts de la Beauce. Grâce à mon travail de recherche et à celui de l’informaticien Guillaume Carbonneau, nous avons pu donner vie à Marie-Claire sous forme d’agent conversationnel. En utilisant l’intelligence artificielle et les modèles d’Open AI (LLM), il est possible d’avoir une conversation détaillée avec ce personnage phare de Sainte-Marie. Toutes ses réponses sont basées selon une autobiographie qui a permis de mettre sa vie en contexte et de bâtir le dialogue. »

C'est là une manière d'en apprendre sur l'histoire et le patrimoine de Sainte-Marie, d'une méthode distincte. Il sera possible pour la population de vivre cette nouveauté durant les heures d'ouverture de la chapelle, soit du mardi au dimanche, de 10 h à 16 h, jusqu’au 26 août.