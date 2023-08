Quoi faire en Beauce du 25 au 27 août?

Voici quelques suggestions d'activités culturelles, communautaires, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 25 août

24 Heures Manac - Tournoi de soccer

Les 24 Heures Manac est un tournoi « amical » regroupant des équipes mixtes adultes de la région.Cette activité est actuellement le seul tournoi de soccer pour adultes en Beauce et se déroule sur les terrains synthétiques de Ville St-Georges.

Où: terrains synthétiques de Ville St-Georges

Quand: de 18 h à 23 h

Festiballe de Frampton

Soirée country avec chansonnier, tournoi de balle-molle et danse en ligne.

Où: à Frampton

Quand: à partir de 17 h

Shred fest 2023

Le SHRED FEST est un festival de Métal en Beauce où 17 bands du Québec y participent sur 2 jours.

Où: à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges

Quand: de 17 h à 23 h

Grands Feux Saint-Honoré

Parade familiale, spectacle musicaux et feux d'artifices.

Où: en arrière de l'aréna de Saint-Honoré-de-Shenley, situé au 453 rue Ennis St-Honoré

Quand: à partir de 18 h

Samedi 26 août

24 Heures Manac - Tournoi de soccer

Les 24 Heures Manac est un tournoi « amical » regroupant des équipes mixtes adultes de la région.Cette activité est actuellement le seul tournoi de soccer pour adultes en Beauce et se déroule sur les terrains synthétiques de Ville St-Georges.

Où: terrains synthétiques de Ville St-Georges

Quand: de 7 h à 17 h

Festiballe de Frampton

Tournoi de balle-molle, bingo, jeux et animations, musique et feux d'artifices.

Où: à Frampton

Quand: à partir de 9 h le matin

Festival de Sainte-Hénédine

Marché public, jeux gonflables et animations avec une soirée musicale.

Où: Sainte-Hénédine

Quand: dès 13 h

Journée de la sécurité publique

Olympiade des pompiers, jeux et animations pour les enfants, marché de commerçants et démonstration de pinces de désincarcération. Il y aura également un lave-o-thon des cadets et une soirée musicale.

Où: au 679, 12e avenue à Saint-Zacharie

Quand: dès 9h le matin

Shred fest 2023

Le SHRED FEST est un festival de Métal en Beauce où 17 bands du Québec y participent sur 2 jours.

Où: à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges

Quand: de 11 h 30 à 23 h

Dimanche 27 août

Festiballe de Frampton

Tournoi de balle-molle, jeux et animations, brunch et musique.

Où: à Frampton

Quand: à partir de 9 h le matin

Festival de Sainte-Hénédine

Célébrations et pique-nique familial

Où: au. Chalet des loisirs de Sainte-Hénédine

Quand: dès 10 h

Dimanche musicaux

David Jacques - Guitariste

Où: Église Saint-Paul-de-Cumberland — Saint-Simon-les-Mines

Quand: dès 11 h