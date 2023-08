Le défilé des Grands Feux Saint-Honoré en images

Voir la galerie de photos

L'événement annuel des Grands Feux Saint-Honoré avait lieu ce vendredi et EnBeauce.com s'est rendu sur place pour le défilé.

Camions de pompiers, chevaux, poids lourd et chars faits maison ont défilé dans les rues de Saint-Honoré-de-Shenley hier soir. Enfants, parents et grands-parents étaient réunis sur les trottoirs pour profiter du spectacle et, surtout, ramasser les bonbons et les cadeaux jetés par les conducteurs.

Cet événement familial était suivi de deux spectacles musicaux, d'abord avec Jonathan Roy, puis avec Éric Masson. Cela, avant les deux d'artifices tirés à 21 h 45.

Découvrez en images, la parade familiale.