Le Club de Photographie Chaudière-Appalaches reprend du service

Le Club de Photographie Chaudière Appalaches débutera le mardi 12 septembre, sa 21e saison d'activités.

Le Club de Photographie Chaudière-Appalaches est un organisme sans but lucratif qui regroupe plus de 50 amateurs de photographie de la Beauce et d'ailleurs, débutants ou plus expérimentés, dans le but de partager des trucs et conseils et d"organiser des activités de photographie diverses.

Les saisons d'activité sont planifiées de façon à toujours mieux accueillir les débutants en photographie, par le biais de mentorat, présentations, formations et ateliers sur les bases de la photographie. Puis tout au long de l'année, chaque membre est guidé dans son cheminement vers une meilleure maîtrise de l'art photographique. Le club présente également diverses capsules de sujets liés à la photo lors des rencontres et invite également des conférenciers professionnels.

Les photographes débutants de même que les plus expérimentés sont donc cordialement invités à se joindre au club afin de partager trucs et astuces et bien sûr, avoir du bon temps.

Les rencontres mensuelles se tiennent les deuxièmes mardi de chaque mois, à 19 h au local 149 du CIMIC de Saint-Georges et ce dès mardi le 12 septembre prochain.

Pour tout renseignement, contactez Claude Parent ou visitez le site Web du club.