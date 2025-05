Un 23e Festival d’orgue programmé en juin

Trois prestations dominicales feront vibrer les quelque 2 500 tuyaux de l’imposant orgue Casavant de l'église de Sainte-Marie, lors du 23e Festival d'orgue programmé en juin prochain.

Cette année, l'événement met à l’honneur le talent d’artistes d’ici, soulignant avec fierté la qualité et la vitalité de la scène musicale québécoise.

Le concert d’ouverture du dimanche 1er juin accueillera Les Petits Chanteurs de Charlesbourg. Composé d’environ 60 membres, le chœur compte dans ses rangs des voix de jeunes de 8 à 18 ans, issus de différentes écoles primaires et secondaires de la région de Québec, en plus de quelques voix d’hommes de ténors et de basses, sous la direction d’Arturo Nieto-Dorantes.

Le chœur sera accompagné par l’organiste-titulaire Dominique Gagnon, qui est également professeur d’orgue au Cégep Sainte-Foy, ainsi qu’au Conservatoire de musique de Québec. Des œuvres classiques et des extraits de musique de film seront interprétés par le chœur, alternant avec des œuvres de compositeurs québécois pour orgue solo.

Le deuxième concert du 8 juin sera l’occasion de découvrir, ou redécouvrir, l’organiste Mathieu Blain. Musicien réputé possédant une solide expérience, il proposera cette année un grand moment musical autour de l’œuvre du grand Jean-Sébastien Bach.

Enfin, le 15 juin, le duo formé de l’organiste Philippe Bournival, et du trompettiste Yves Lussier, viendra pour la première fois au Festival. Ces collègues au Conservatoire de musique de Trois-Rivières, offriront un programme festif et varié, mettant en vedette, entre autres, la célèbre Toccate et fugue en ré mineur de Bach.

Les concerts sont toujours gratuits et présentés en direct sur écran géant à 15 h les trois premiers dimanches de juin en l’église de Sainte-Marie. Pour plus d’informations sur le Festival et sur les grandes orgues de Sainte-Marie, visitez le site Internet (festivalorgue.org).