Nouvel extrait de l’album «Échos» du pianiste Roby Talbot

Le compositeur et pianiste Roby Talbot vient de lancer le clip de «Échos & Le Croft Quartet», un nouvel extrait de son 3e album, Échos, sorti en février.

Tourné dans l’environnement de l’exposition d’art numérique Inside Dali à Arsenal Montréal, la pièce a d’abord été composée au piano seul. Cette fois, Roby est accompagné du Croft Quartet : Pascale Croft, Aurélie Thériault Brillon, Caroline Béchard, Frédérique Beaulieu tandis que Caroline Béchard est remplacée, pour l’occasion, par Sara Jasmin.

« L'addition du quatuor à cordes crée un tout nouveau sens émotionnel. Lorsque j'ai enregistré la première version de la pièce, j'entendais déjà des cordes en réponse au thème mélodique, comme un écho. Cette version donne un souffle nouveau à la pièce et le clip rend le tout, à mon avis, encore plus grandiose! L’œuvre de Dali en mouvement nous fait voyager dans un univers très particulier; les images et les sons sont en parfaite harmonie grâce à la réalisation de Dan Fumaria qui a très bien compris l'idée originale du concept proposé », souligne le natif de Saint-Martin-de-Beauce.

Tout comme les deux précédents, ce 3e album de l'artiste a atteint la première position Top ventes des catégories « instrumentale » et « classique » au Canada.

Incidemment, Roby Talbot sera de passage dans sa région natale puisqu'il livrera un spectacle le dimanche 17 septembre, à la salle Méchatigan de Sainte-Marie-de-Beauce.