Une animation-conférence sur le yoga du rire à Saint-Georges

Une animation-conférence sur le yoga du rire se tiendra ce samedi 23 septembre à la salle Alfred Leblond au Parc des 7 Chutes.

La conférence sera animée par Jacques Doyon et aura pour thème: « L’endorphine, cette puissante Hormone Joyeuse ».

« À travers mes animations-conférences sur le yoga du rire (rire sans raison) que je fais depuis environ 15 ans, en plus de ces animations dynamiques, rigolotes et stimulantes, qu’est le yoga du rire, j’ai été amené à développer au cours de ces années, différents volets thérapeutiques tant du point de vue physique, mental, qu’émotionnel », a lancé Jacques Doyon.

Les différents sujets abordés lors de cette conférence sur le yoga du rire, seront: l’Endorphine et le système immunitaire (hautement stimulé par le rire), les bienfaits du rire sur la santé physique, psychique et émotionnel, ainsi que l'influence de l’épigénétique sur nos cellules (environnement interne: nos cellules, hormones et neurotransmetteurs).

Trouver son « Ha ! Joyeux ! »

De plus, la conférence portera aussi sur l'importance de trouver son « Ha ! Joyeux ! », la médiation joyeuse et la reprogrammation de la joie intense.

Le but de tout cela est de remettre davantage de douceur dans sa vie. « Malgré les aléas de la vie et de certaines « expériences dérangeantes » en effet, par la pacifiante hormone qu’est l’endorphine (judicieusement appelée par les médecins l’Hormone du Bonheur), il est, en effet, possible de briser le cercle vicieux de la pensée négative en redémarrant " le cercle vertueux du rire " », a-t-il ajouté.

Cette conférence-atelier, se déroulera en deux parties de 19 h 30 à 21 h. D'abord avec le volet informatif, puis le volet pratique du « rire autogéré ». La durée est d'environ 1 h 30. L'entrée est libre.