Le Salon des Vins et Spiritueux de retour à Saint-Georges

Le Salon des Vins et Spiritueux de Saint-Georges se tiendra le 19 novembre prochain, à l'Hôtel du Georgesville. Conférences et dégustations seront au programme.

Pour sa 12e édition, les passionnés et amateurs de vins pourront profiter de plusieurs conférenciers ainsi que de nombreux exposants.

« Nous sommes très fiers de pouvoir présenter un tel événement à Saint-Georges, car c'est beaucoup de travail et de préparation. Mais ça fait un événement grandiose, comme l'année dernière où nous avons accueillis plus de 1 000 personnes, » a débuté Philippe Vinot, président du salon.

Win Le Phan, du Domaine La Vieille Grange à Notre-Dame-des-Pins présentera une conférence sur l'accord mets et vins. Éric Latulippe, chroniqueur radio et représentant de la SAQ, partagera sa passion pour le Scotch et ses accords.

« Win Le Phan proposera aussi des spécialités asiatiques, tandis que IGA fera aussi découvrir d'autres produits en dégustation, » a complété le président.

Un événement qui reviendra désormais chaque année

Jusqu'à maintenant, le Salon des Vins et Spiritueux se tenait tous les deux ans en raison du temps de préparation. Mais le comité organisateur a décidé de passer le flambeau, afin que ce rendez-vous devienne un incontournable chaque année.

« Nous avons rencontré le président ainsi que le comité, qui ont décidé de passer la main à un organisme communautaire. C'est donc l'Association des Familles Monoparentales et Recomposées de la Chaudière (AFMRC), qui a été choisi pour être le nouvel organisateur et le principal bénéficiaire des sommes amassées, » a détaillé Nancy Lacroix, co-présidente du Salon.

Pour cette édition de transition, quatre organismes seront les bénéficiaires des profits engendrés par l'événement. L'AFMRC, Le Berceau, Une greffe pour ma vie et Les Lumberjacks (Club de rugby de Saint-Georges).

Pour rappel, plus de 240 000 $ ont déjà été remis depuis les débuts en 2001 et 35 500 $ avaient été amassés lors de la dernière édition. Les billets sont déjà disponibles en pré-vente, directement sur le site internet de l'AFMRC.