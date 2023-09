Un jeu d'évasion à réaliser au Carrefour Saint-Georges

Le Carrefour Saint-Georges accueille désormais gratuitement un parcours d’énigmes en réalité alternée réalisé par Défi-Évasion.

Ce sont deux parcours qui ont été conçus spécifiquement pour huit centres commerciaux de la province. Ils se présentent sous deux thèmes différents. En Beauce il s'agit de La légende du trésor perdu: Grande nouvelle ! On vient tout juste de découvrir que, lors de la construction du centre commercial, un trésor aurait été caché quelque part et qu’il n’a toujours pas été découvert. Des indices sont apparus dans les derniers jours à plusieurs endroits. Les joueurs doivent réussir à les décoder et ainsi retrouver le trésor perdu !

« La réalité alternée est un jeu interactif où les joueurs doivent utiliser le monde réel, donc les lieux physiques où ils se trouvent, et le monde virtuel, via leur téléphone intelligent », a expliqué Véronique Girard, directrice générale chez Défi-Évasion.

Chaque parcours propose cinq stations thématiques situées un peu partout à l’intérieur du centre commercial. Deux stations se présentent sous forme d’affiche et trois autres sous forme de « kiosque » ou « module 3D » à observer et manipuler. Les joueurs doivent partir d’un point de départ précis et ensuite trouver leur chemin à travers les stations en suivant les indications sur leur appareil mobile. L’objectif est de réussir les cinq stations.

Notons que six mois de travail ont été nécessaires pour l’idéation et la conception de ces deux parcours. À partir des objectifs à atteindre, l’équipe de créatifs de Défi-Évasion a d’abord créé et réalisé les énigmes des deux parcours. Ils ont ensuite déployé toute l’imagerie visuelle du jeu, la réalisation physique des stations (construction et décors) et enfin l’intégration Web. Le processus de développement se conclue avec une phase de « playtesting », c’est-à-dire l’ajustement du contenu. La livraison et l’installation dans les centres marquent la fin du projet et le lancement officiel des parcours.